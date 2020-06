Ariel Holan: “No hay ningún futbolista que pueda emigrar”

Universidad Católica continúa realizando los entrenamientos de manera remota a la espera del regreso del fútbol y de la autorización para comenzar con las prácticas de formal presencial en San Carlos de Apoquindo donde han tomado todas las medidas para cuando sea necesario.

El técnico de la UC, Ariel Holan, se refirió al posible regreso a la competencia y a los entrenamientos, manifestando que: “Estamos alineados con los intereses de las autoridades. Todo hace pensar que Chile, Argentina y Perú van a ser los que tengan el mayor período de receso en el mundo. Nuestra preocupación es tomar las medidas que tengamos la posibilidad de tomar. Como es un deporte de equipo, el roce, la fricción que dan los partidos y entrenamientos hay que llevarlos adelante de una manera que disminuya los riesgos. Los tiempos y distancias son imposibles de trabajar sin trabajo de campo. El retorno a las prácticas debe ser con el mayor tiempo posible“.

Además, el entrenador argentino se refirió a las posibles salidas de algunos jugadores, especificamente de Fernando Zampedri y Benjamín Kuscevic: ““no hay ningún futbolista que pueda emigrar. Ahora esto es fútbol y lógicamente que hay tiempo hasta el 31 de agosto. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos”.

Pero no sólo de las posibles salidas habló Holan, sino que también de lo que significaría el arribo de nombres como el de Gary Medel y también el de Claudio Bravo: “Jugadores de esa categoría y experiencia son un desafío fantástico para cualquier entrenador”.

Y finalmente, el ex estratega de Independiente, tuvo palabras para el interés que existiría en la UC para contar con Pedro Pablo Hernández: “Tengo una opinión calificada como persona y futbolista, pero no he hablado con él. Estas charlas por refuerzos empiezan con el ‘Tati’ en mayo, entonces este tipo de evaluaciones se posponen en el tiempo. En el fútbol nunca se sabe”

