Peter Dragicevic: “El fútbol chileno tiene un niño símbolo de las sociedades anónimas y se llama Sergio Jadue”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con el ex presidente de Colo Colo, Peter Dragicevic, para analizar la actual situación del fútbol chileno y también de el momento institucional que vive el Cacique.

El ex dirigente de los albos, entregó su opinión con respecto a las próximas elecciones que se vivirán en la ANFP: “Hoy día no tengo muy claro que se pretende, porque por un lado veo dos listas que están compitiendo por el cargo pero curiosamente no he escuchado de parte de ellos, ningún plan de lo que pretenden hacer, son dos personas que por grupo de poder están instalados ahí, pero ninguno de ellos frente a la opinión publica se ha sentado de que nos presente un plan de trabajo”.

En 1986 llegó a la presidencia de los albos y siempre ha sido muy critico con las actuales organizaciones que lideran los clubes: “Mi juicio frente a las sociedades anónimas es lapidario, desde un comienzo yo siempre dije que esta era una actividad que no daba para que se generaran sociedades anónimas porque no había detrás de él una posibilidad de lucrar y creo que el tiempo me ha dado la razón, ya llevamos 12-14 años y todo este periodo ha sido un desastre absoluto, han perdido plata como loco, han terminado de extinguir los capitales que había en los clubes, básicamente con el trabajo de las divisiones menores”.

“De alguna forma esto se sintetiza, como digo yo, la Teletón tiene un niño símbolo, el fútbol chileno tienen un niño símbolo de las sociedades anónimas y se llama Sergio Jadue, así que sin ir más lejos, creo que ha sido una de las vergüenzas más grande que ha tenido el fútbol en su historia y es producto de este sistema de las sociedades anónimas que no ha logrado hacer funcionar la actividad”, agregó Dragicevic.

En la conversación con Aldo, el ex dirigente confesó un acercamiento que tuvo con Marcelo Bielsa para llegara al cuadro albo: “Nosotros el año 1994 o 1995, por ahí, fuimos a buscar a Marcelo Bielsa para que llegara a Colo Colo, él estaba a cargo de las divisiones menores del Atlas en México, en un desarrollo tremendamente significativo para ese club y lo queríamos traer a Colo Colo porque creíamos en ese proyecto y queríamos revolucionar nuevamente el fútbol chileno y no pudimos porque la opción de sacarlo del Atlas, significaba que Colo Colo tenía que desembolsar 2 millones de dolares, que era lo que pedía como indemnización el club y la verdad que no fue posible”.

Finalmente entregó su visión con respecto al panorama que se viene para el fútbol chileno: “Creo que estamos viviendo una etapa del congelamiento del fútbol chileno, creo que no le veo ninguna salida a la actividad y cada vez va a ir de mal en peor, a mi juicio el fútbol chileno debiera entrar en una etapa de semi profesionalismo, no creo que de el fútbol chileno en las condiciones que está con las estructuras que tiene, en la fase que tiene y con las condiciones económicas que tiene que de para ser un fútbol profesional de verdad”.