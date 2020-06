Johnny Herrera confesó que tuvo dos posibilidades de defender a Boca Juniors

Johnny Herrera es uno de los jugadores más importantes en el medio local por su trayectoria y logros en Universidad de Chile.

El portero en todo caso, tuvo ofrecimientos concretos en algún momento de su carrera de poder defender el arco de Boca Juniors.

En cpnversación con As Chile, Herrera contó que el primer acercamiento ocurrió el año 2006, cuando optó por ir al fútbol brasileño. “Fue más o menos cuando estaba el Pato Abbondanzieri, que iba al Mundial y estaba medio vendido al Getafe, pero decido por Corinthians porque estaban armando un equipo para ganar la Copa Libertadores”.

Mientras que su segundo diálogo fue el año 2012, ante la grave lesión de Agustín Orión. “Fue después de ganar el tricampeonato, pero no fui porque José Yuraszeck no quiso negociar con nadie por mí. Era inamovible en el plantel y no tenía cláusula de salida”.

Actualmente el portero viste la camiseta de Everton de Viña del Mar, club del cual es capitán.