Roberto Gutierrez no se inmuta con la pandemia: “Estoy lejos de retirarme”

Roberto Gutiérrez, delantero de O’Higgins de Rancagua conversó con el panel de Los Tenores sobre su carrera y trayectoria.

El goleador conversó sobre cómo ha lidiado con la pandemia, descartando la idea de un retiro anticipado. “No tengo planificado lo que vaya a pasar en uno o dos años más. He ido viviendo el momento. Por más que comience una temporada buena, esto no va a reflejar cómo se termine. Quiero terminarla a un alto nivel como lo ha sido mi carrera. Estoy lejos de retirarme”.

Gutiérrez manifestó sentirse bien y que llegará de la mejor forma posible. “En lo personal he sido un profesional. Me he intentado cuidar de la mejor manera posible. Cuando volvimos a entrenar no me sentí nada incómodo con los trabajos. Sin molestias y muy motivado para lo que viene”.

Sobre la final que perdió con Universidad Católica ante Universidad de Chile el año 2011, el goleador reflexionó del cotillón. “Más de pensar en el cotillón, yo creo que fue un golpe porque teníamos un gran equipo. Fue un golpe duro por lo que fue ese partido para nosotros. Fue duro. El 2010 hicimos lo mismo antes del partido con Everton, llegamos con cotillón y banderas. Pero así es esto. Cuando no consigues la cosas, salen a la luz pública”.

Pensando en sus anhelos y deseos que no pudo cumplir, el atacante confesó que “me hubiese gustado tener más partidos a nivel internacional con la selección y una regularidad en el extranjero”.

Ante la polémica por la legitimidad del récord de Esteban Paredes, el “Pájaro” confía en el instinto goleador del atacante albo. “Va a ser el goleador igual Esteban Paredes. No se si tenga mucha relevancia con esta discusión. No estoy en realidad para esa discusión. Lo va a conseguir igual”.