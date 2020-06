¡Que se preparare la “Roja”! Australia y Nueva Zelanda serán las sedes del próximo Mundial femenino

Durante esta jornada, la FIFA dio a conocer la sede del próximo Mundial Femenino de Fútbol para el año 2023.

En una reñida competencia, donde Australia-Nueva Zelanda (que presentaron candidatura en conjunto), Colombia y Japón querían quedarse con la sede, el ente rector del fútbol mundial escogió las sedes del continente oceánico.

Congratulations @FFA & @NZ_Football!

YOU will host the #FIFAWWC 2023.

¡Felicitaciones, @FFA y @NZ_Football!

Serán ANFITRIONAS de la #FIFAWWC 2023. pic.twitter.com/PaL1PR6HyO

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) June 25, 2020