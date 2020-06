Mauricio Isla no olvida su gol a Uruguay: “Fue una tremenda satisfacción para mí”

Mauricio Isla está en el ojo del huracán para el mercado de traspasos en distintos clubes debido a que ha despertado el interés en Argentina y España.

Sin embargo, el “Huaso” se dio el tiempo de recordar el partido de cuartos de final de la “Roja” con Uruguay por la Copa América 2015 a cinco años del partido.

En conversación con LaRoja.cl, Isla aseguró que ese partido es inolvidable. “Todos los partidos con la Selección son importantes para mí. Ese con Uruguay lo recuerdo con mucha emoción por el gol y por estar en nuestro país, con mi gente y con nuestra hinchada”.

De hecho, repasó detalladamente la jugada. “Cuando me llegó el balón del ‘Mago’, en un momento pensé en darle el balón a Alexis que estaba solo a la derecha, pero después me di cuenta que tenía que patear yo. No marco mucho, y anotar así en un partido tan difícil, fue una tremenda satisfacción para mí”.

Chile ese día venció 1-0 a Uruguay y clasificó a semifinales de la Copa América 2015.