Aued se ilusiona con el retorno de Gary Medel a Universidad Católica: Lo estamos esperando acá

Luciano Aued conversó con Los Tenores sobre su presente futbolístico y también del futuro, ante eventuales rumores de partida o salida anticipada del cuadro cruzado.

En conversación con ADN Deportes, el volante descartó un eventual paso a Colo-Colo. “No. No me gustaría dar ese paso. Es por una lealtad al club que se ha portado muy bien conmigo. En mi caso, no lo haría porque siempre se han comportado bien en momentos complicados personales, siempre estuvieron para apoyarme”.

Sobre la posibilidad que Claudio Bravo llegue a la UC a raíz de los dichos de su esposa, Aued expresó que “tenemos dos grandes arqueros hoy, no sé cómo será la opción de Claudio Bravo en la UC. Al que estamos esperando acá es a Gary Medel”.

Aued ha sido uno de los pilares de Universidad Católica en las últimas tres temporadas, donde lograron campeonatos.