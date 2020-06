Humberto Suazo y opción de haber firmado en la U: “Si hubiera tenido la oportunidad, no me hubiese complicado”

Pasan los años y hay algunas heridas que nunca terminar de sanar del todo. Es, en parte, lo que ha vivido Humberto Suazo desde que salió de Colo Colo tras un serio conflicto con José Luis Sierra, por el cual tuvo que ser indemnizado por parte de ByN.

“Chupete”, alejado de las cámaras y los micrófonos desde siempre, conversó con el programa “Pelota Parada” del CDF y comentó lo sucedido en Macul tras su conflicto con Sierra, por ese entonces, DT de los albos “hoy se está viendo reflejado lo que es (ByN). Más allá, la decisión fue injusta”.

“Quedé dolido, no lo puedo negar. Con la familia salimos adelante. Tú, cuando en una empresa sientes que no les sirves, hacen lo que hicieron contigo. Les da lo mismo lo que entregaste y si diste tantos campeonatos. Esta es la primera vez que me referí a este tema. Me trataron como cualquiera y eso a la larga me afectó“, aseguró.

En lo mismo, comentó que “no tengo rencor. Todos saben quiénes manejan el club, con la gente no tengo nada que decir, el cariño que me demuestran día a día, todo… El club se va destapando año tras año. Del Colo siempre voy a ser hincha. Hay cosas que duelen, tú das todo por algo y te tratan como cualquiera. Pasa en el fútbol y en la vida cotidiana”.

Sin dejar de apuntar a Sierra, Suazo también disparó contra Pedro Reyes, ayudante técnico del “Coto”: “se olvidaron que fueron jugadores, con Pedro fui compañero en Audax Italiano (2005). Se olvidan que fueron jugadores, compañeros. Ahora estoy aclarando el tema y lo dolido que estoy hasta hoy“, dijo.

Suazo tuvo tiempo además para confesar que tuvo posibilidades para llegar a la Universidad de Chile “si hubiera tenido la oportunidad, yo no me hubiera complicado. La gente muchas veces es cerrada. Si a uno le gusta el fútbol y está la posibilidad uno no tiene por qué cerrarse. Muchos dicen yo no jugaría en tal equipo y después juegan ahí. Al final es tu trabajo, donde juegas, te diviertes, entonces no hay problemas. Si está esa opción obviamente, no hay problema”, aseveró.

“El profe Héctor Pinto siempre me quiso llevar a la U, siempre, siempre, siempre. Desde que estaba en la Selección”, agregó, además de agradecer a los azules por su profesionalismo con sus hijas “en la U se han portado excelente con las niñas, conmigo, no tengo palabras para agradecer. Como se entrenan, los lugares”, cerró.