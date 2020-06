“Chapa” Fuenzalida y su sueño en la UC:”Me gustaría que llegara Gary Medel y salir campeón con él en cancha”

Una nueva versión de la iniciativa de Universidad Católica “Esta Es Mi Historia” se vivió con la participación de los socios y abonados del cuadro pre cordillerano, quienes compartieron en esta oportunidad con el capitán de la UC, José Pedro Fuenzalida.

Además en la oportunidad, y con la presencia de “El Trovador del gol”, Alberto Jesús López, fueron cinco los afortunados hinchas con #ADNCruzado, que pudieron compartir su preguntas con Fuenzalida: Rodrigo Sepúlveda Pavez, Jesús Aguirre Riquelme, Claudio Sáez Acuña, Carlos Aguilar Cortés y Luis Rojas.

Entre las preguntas seleccionadas, una de ellas fue sobre el partido que más le dolió perder al actual jugador de la UC, a lo que respondió: “La semifinal con Unión Española del 2005, porque era segunda vez que quedábamos afuera por penales, habíamos tenido el penal para ganar, que lo tira el Tati y le pega al palo, y esa me dolió mucho porque veia que ese partido era para salir campeón por primera vez en el fútbol profesional, lloré toda la noche”.

Además, no escondió su deseo de volver a compartir cancha y camarín, con Gary Medel: “El que me gustaría que llegara, por lo que generaría es Gary Medel, porque es un referente para el fútbol chileno y para Católica y me gustaría mucho que viniera, nosotros fuimos compañeros en cadetes un tiempo y después en primera división, fuimos compañeros en la selección y él siempre ha hablado de volver y entonces sería muy lindo lo que se podría generar con él en San Carlos y salir campeón con Gary Medel en cancha”.

Además el capitán de los Cruzados, recordó una particular situación en la final del torneo de clausura del 2005, entre Universidad Católica y Universidad de Chile, donde el Chapa marcó en la definición por penales, pero antes, Jhonny Herrera se acercó y le dijo un par de cosas a Fuenzalida: “Me dijo que mirara la cantidad de gente, que estaba nervioso, no en esas palabras precisamente, pero que viera toda la gente que había, no estaba procesando mucho en ese momento, estaba muy metido que tenía que hacer mi penal”.

Revisa las cinco preguntas de los hinchas de la UC, que a través del #ADNCruzado pudieron hacer llegar sus consultas a José Pedro Fuenzalida.