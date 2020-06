Histórico jugador del Inter de Milán: Se esperaba más de Alexis, ha sido una decepción

Alexis Sánchez no ha podido tener una buena temporada en el Inter de Milán debido a su poca continuidad en el cuadro italiano.

Uno de los jugadores históricos del cuadro lombardo, Luis Suáres Miramonte, actual presidente honorario del club habló sobre el presente del atacante chileno. “Ha jugado muy poco, ha estado lesionado. Pero es extraño que haya tenido tan escasa continuidad. Es un buen jugador, que le podría haber echado una mano al Inter”.

Lamentablemente, aseguró que la expectativa fue muy alta, pero no pudo plasmar en cancha su nivel. “Se esperaba mucho más de Alexis Sánchez. Ha sido una decepción. Hace dos temporadas que no cuaja una buena forma. Ha tenido problemas físicos, que a veces no son importantes, pero lo suficientemente complejos para que no te dejen tomar la forma”.

Sánchez jugó solo 8 minutos en la victoria del cuadro italiano ante la Sampdoria el pasado fin de semana.