Arquero fue elegido el mejor jugador del partido pese a recibir 10 goles del equipo rival

Una insólita situación se vivió durante un partido de la liga rusa entre el Sochi y el Rostov, luego que los primeros golearan por 10-1 a su rival, y el portero de estos últimos saliera escogido el mejor jugador del compromiso.

Esta goleada no es algo casual, debido a que el Rostov tuvo que mandar a disputar el duelo a su sub 18, ya que en el plantel mayor se encontraron seis casos de coronavirus, y el cotejo no alcanzaba a suspenderse.

Pese a recibir 10 tantos en contra, el meta Denis Popov, de 17 años, terminó atajando 14 tiros directos al arco, además de un penal.

Popov se convirtió este sábado en toda una sensación en el país moscovita.