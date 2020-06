Esteban Paredes: “No puedo tener rencor con los dirigentes ni con Colo Colo, porque el club me ha dado mucho”

Esteban Paredes conversó con Los Tenores de diferentes temas, desde cómo vive la cuarentena, la ayuda que ha dado a la ruta alba, el conflicto económico que mantienen con la directiva, su retiro, entre otros temas.

El capitán de Colo Colo afirmó que está dispuesto a arreglar las relaciones que quedaron debilitadas tras no llegar a acuerdo entre el plantel con la dirigencia de Blanco y Negro.”Por mí parte no hay ninguno. Nos debemos a Colo Colo. Los jugadores y dirigentes van a pasar y hay que luchar por el club. Tenemos que ser lo más profesional posible, si hay que conversar lo vamos a hacer, porque lo importante es que el club siga ganando, que siga mejorando cada día. Lo que pasó son negociaciones que pasan con cualquier trabajador y dueño de la empresa. No puedo tener rencor con los dirigentes ni con Colo Colo, porque el club me ha dado mucho“, comenzó diciendo.

“Hay que tratar de llevar de mejor forma la comunicación con los dirigentes, no sacamos nada con andar peleando dentro del estadio, de mi parte está la disposición de arreglar las cosas de buena forma. Siempre con respeto”, afirmó Paredes.

El delantero sostuvo que todo el plantel estuvo de acuerdo con la postura que planteaba el plantel, aunque también confesó cuál pudo ser el error que se cometió en la negociación.”Siempre fuimos una mayoría, le dimos la opinión a cada uno de nuestros compañeros, si alguno tenía algún problema y quería llegar a un acuerdo era válido. Siempre hubo palabras de aliento para nuestros compañeros. Fuimos la cara visible, el más grande queda un poco mal en todo esto, yo tengo la conciencia tranquila, los tiempos no se nos dieron a lo mejor ese fue el error. Se hizo una mala gestión de ambas partes”.

Además, el atacante comentó cómo están las relaciones con Marcelo Espina y Harold Mayne-Nicholls. “Si bien no dije el nombre, quedó claro que era para Harold, yo con él tengo una relación bastante buena, cuando lo vea voy a tratar de conversar las cosas y si estuve mal pido perdón. He tenido algún contacto con Marcelo Espina, nos preguntamos cómo está la familia, si bien no tenemos fecha de poder dar inicio a la actividad todavía, cada uno sigue lo más profesional posible para llegar en buena forma cuando se inicie. Está complicado el tema, mucha incertidumbre, hay que llevarlo de la mejor forma“.

Al ser consultado por la posibilidad que no renueven a los compañeros que terminan contrato, Paredes se resignó a que pase lo que tiene que pasar.”Si los que tenemos término de contrato tenemos que irnos, lo haremos de la mejor forma, hay que irse de buena manera, no tirando frases hacia los dirigentes ni con el club. La función que uno tiene que es ser jugador, cuando se termina el contrato se tiene que ir no más”.

Sobre el retiro, el capitán afirmó que no es tema en estos momentos.”No he pensado en eso, he pensado en lo que está pasando en la sociedad. Mi sueño siempre fue retirarme en Colo Colo, espero hacerlo ahí. No me he puesto a pensar en lo que pueda pasar a fin de año. Santiago Morning es un club que quiero mucho, me inicié ahí, me han dado mucho, me dio el salto a Colo Colo. Veremos a fin de año, pero mi sueño es retirarme en Colo Colo”.

Además, al ser consultado si se equivocó al no dejar la actividad cuando convirtió el gol 216, el delantero confesó que su señora cree que fue un error seguir jugando.“Es difícil el retiro para los que estamos en la actividad, cada vez se acerca más y es muy incomodo, uno piensa todos los días qué vas a hacer después de estar todos los días detrás de una pelota. Es muy difícil tomar la decisión, mi señora siempre me dijo que debí retirarme el año pasado, pero uno no ve o no siente que hubiese sido mejor”.

Paredes también afirmó en la entrevista que no tenía mala relación con Mario Salas.”Ese día fuimos los que nos llevábamos bien con Orión y tratar de estar ahí y apoyarlo. No me arrepiento, pero con Mario yo me llevaba súper bien, nos decíamos las cosas en la cara. Siempre fui de frente con él. Me da risa porque nunca me llevé mal, hubo momentos tensos pero como los han habido con varios técnicos que he tenido en mi carrera. Yo no tengo ningún problema con él, incluso conversé con él después que se fue”.

Finalmente, el goleador del Cacique comentó la posibilidad que Gustavo Quinteros asuma como nuevo técnico de Colo Colo.”Tiene buen curriculum, salió campeón acá, es una persona muy decente, muy capaz de tener un equipo grande, el técnico que llegue espero que le vaya bien para que el club siga siendo el más grande“, sentenció.