Luciano Aued y su presente en la UC: “Me siento cómodo, valorado dentro del equipo”

El mediocampista de Universidad Católica, Luciano Aued, habló durante este jueves con el CDF sobre su presente en el cuadro estudiantil, asegurando que con el paso del tiempo se va sintiendo más cómodo y valorado en el plantel cruzado.

Antes de aquello, comenzó refiriendo a cómo está el plantel debido a la pandemia por coronavirus. “Leemos y escuchamos, preguntamos al club, sabemos que no hay una resolución clara sobre lo que va a pasar. Vemos que los casos de coronavirus y muertes aumentan (…) La verdad me preocupa mucho. No hay nada que pueda suplantar a un entrenamiento, a un partido y no queda otra más que remarla”, completó en conversación con el CDF”, sostuvo.

Respecto a su presente en los Cruzados, Aued manifestó: “Tuve una evolución muy buena y grande porque pude aportar un montón de cosas que a lo largo de mi carrera no se me habían dado, ya sea el gol u otras funciones. Cuando llegué desde Argentina, se dio más en mis características, siendo defensivo como el “5” que llamamos en Argentina”.

Finalmente, agregó que “después fui interiorizándome, viendo lo que quería el profe Beñat San José de mí. Me fui adaptando y ahora me siento cómodo, valorado dentro del equipo. Pueden cambiar los entrenadores pero seguimos siendo competitivos. Eso habla de nuestra cabeza y que podemos competir de buena manera”.