Gastón Lezcano y el regreso del torneo: “Somos conscientes que va a estar complicado que comience el 31 de julio”

Universidad Católica sigue trabajando pensando en el regreso a las canchas y a la espera de retornar a los entrenamientos de manera presencial, siempre y cuando las autoridades sanitarias den el visto bueno, en la pre cordillera preparan el complejo para arrancar apenas se de la autorización.

De todas formas, los trabajos del plantel se mantienen de manera remota, aunque el delantero de la UC, Gastón Lezcano anticipó que espera contar con un buen tiempo de entrenamientos antes de volver a la competencia: “Nosotros necesitamos un tiempo de entrenamiento. No es que de la noche a la mañana vamos a tener que entrenar dos o tres días y saltar al campo de juego, porque no va a ser así. Porque nuestro físico, quieras o no, no está acorde hoy en día para una competencia. Vamos a necesitar de mucho trabajo y eso habrá que tener paciencia”.

Incluso, es un poco negativo en cuanto a la posibilidad de volver a la actividad el próximo 31 de julio: “Pusieron esa fecha pero no es que si o si va a arrancar ahí, se va a tomar en cuenta los casos que están pasando ahora, si no mejora somos conscientes que va a estar complicado que comience ese 31 de julio, porque también así nosotros no vamos a poder iniciar los entrenamientos, acá en Santiago está todo muy complicado”.

El atacante llegó este año a la UC y su vinculo finaliza en diciembre, una situación que pese a la inactividad, lo mantiene sin mayores preocupaciones por su futuro: “Estoy tranquilo y enfocado en tratar de volver lo mejor posible, y cuando toque volver estar de la mejor manera y disfrutar de los partidos que me toquen jugar de acá a finalizar el campeonato. Yo tengo que hacer un buen papel para ver si después se continua en el club, pero va a pasar por mi. Estoy concentrado y estoy sicológicamente mentalizado en regresar lo mejor posible y poder demostrarle al club por qué me trajeron y poder darle, por qué no, un título a fin de año”.

El cuadro universitario ha mantenido las charlas y ya tendrían todas las medidas sanitarias casi listas para volver a San Carlos de Apoquindo, apenas las autoridades lo dispongan.