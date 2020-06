Civelli reveló conversación con Sampaoli durante su estadía en la U: “Me dijo que no era ni un 10% del jugador que había visto en Libertad”

Durante una conversación con el programa “La Magia Azul”, el exfutbolista Luciano Civelli tuvo palabras sobre su paso por Universidad de Chile, en la época dorada de Jorge Sampaoli.

Al respecto, comenzó diciendo que “fue difícil mi estadía en la U. Llegué en ese momento al tricampeón del fútbol chileno, actual campeón de la Copa Sudamericana, segundo en el ranking mundial de la FIFA. La vara estaba altísima, junto con otros compañeros llegamos a reemplazar a grandes jugadores que eran de selección. El costo de mi pase también me jugó una presión extra, mediáticamente fui criticado y fue algo que sufrí en su momento”.

En esa línea, añadió: “Futbolísticamente no pude disfrutar todo lo que me hubiese gustado de un club como la U. De todas formas conseguí el único título que logré como profesional ganándole a Universidad Católica en la final de Copa Chile sobre el final. Tengo un gran recuerdo de esa noche. Lamentablemente fui con muchísimas ilusiones y no pude estar a la altura de lo que el mundo pretendía”.

Finalmente, Civelli reveló una cercana conversación que tuvo con el casildense, quien lo pidió exclusivamente para la U. “Fue Sampaoli quién me trajo, en ese momento también había interés de Olimpia de Paraguay, pero preferí ir a la U por lo que es el club. Yo arranqué con muchas lesiones, Sampaoli me dijo en una oportunidad que no he sido ni un 10% del jugador que él había visto en Libertad“, confesó.