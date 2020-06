UEFA definió que desde cuartos de final se juegue la Champions League en Portugal

Tras una larga suspensión por el coronavirus, la UEFA oficializó la vuelta de la Champions League para esta temporada y con cambios importantes.

Dentro de los anuncios, destaca que los partidos pendientes por octavos de final se jugarán el 7 y 8 de julio respectivamente.

Aquellos encuentros serán los del FC Barcelona (con Vidal expulsado) ante el Napoli, Manchester City-Real Madrid, Bayern Munich-Chelsea y Juventus-Lyon.

Sin embargo, la gran novedad es que cuando todos esos duelos pendientes logren la disputarse, los clasificados se trasladarán hasta Lisboa para jugar lo restante de la Copa en una modalida de partido único.

