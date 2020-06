Presidenta de la Fundación Emilia sobre la revocación de la prisión preventiva de Rodrigo Holgado: “Hay que poner el acento en la familia de la víctima”

Luego que el delantero de Audax Italiano, Rodrigo Holgado, consiguiera durante las últimas horas que se revocara la prisión preventiva hasta el juicio y pudiera cumplir arresto domiciliario y con arraigo nacional, debido a que le diera muerte a una persona conduciendo en estado de ebriedad, la presidenta de la Fundación Emilia, Carolina Figueroa, se refirió a la determinación adoptada por la justicia.

“Entendemos que lo que sucedió hoy en el Tribunal de Garantía está dentro de la Ley 18.216, que establece garantías para cualquier tipo de imputados en el país, pero eso no significa que no pongamos también en primer lugar la situación que debe estar viviendo hoy la familia de la víctima“, comenzó diciendo en conversación con ADN.

En esa línea, Figueroa indicó que “finalmente en este tipo de casos ponemos el acento siempre en el tipo de imputados y en las problemáticas que viven en el sistema carcelario, que son totalmente atendibles. Pero en algún momento hay que poner el acento en qué pasa con esa familia, cómo se revictimiza su situación al saber que se hizo toda una campaña mediática para establecer que habían problemas psicológicos para liberar al imputado”.

Por último, manifestó: “Yo no digo que no sea correcto y que no esté dentro de la Ley de Garantías Penales, pero creo que en este país debemos comenzar a mirar a las víctimas y también poner el bien común en la situación emocional, social y económica, que tienen que vivir ellas en este tipo de procesos”.

Cabe consignar que Holgado arriesga una condena de tres años y un día a cinco años. En caso de que la justicia lo determine culpable, deberá cumplir prisión efectiva por un año.