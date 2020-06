José Luis Chilavert: Claudio Bravo es una leyenda viviente en el fútbol mundial

José Luis Chilavert está involucrado en una dura polémica con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, con quien se encuentra en un juicio.

Sin embargo, pese al duro momento actual, Chilavert conversó con CDF y confesó su admiración por el arquero de la selección chilena. “Claudio Bravo es un ganador, una leyenda viviente que tenemos en el fútbol mundial. Yo lo quiero y admiro mucho”.

De paso, contó una fuerte discusión que tuvo con Marcelo Bielsa en su paso por Vélez. “Un día maltrató a un compañero mío, delante de todo el grupo. Yo salí en defensa de mi compañero y le dije de todo a Bielsa, en la cara. Me separa del grupo y me dijo que me iba a arrepentir. Cuando llego al vestuario, volvimos a hablar cara a cara, donde le dije todo lo que pensaba. La prensa nunca se enteró”.

Chilavert se encuentra radicado en Paraguay donde es considerado ídolo por sus actuaciones junto a la selección de dicho país.