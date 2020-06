Mark González a una década de Sudáfrica 2010: Bielsa ha sido el mejor entrenador que he tenido

Mark González, exdelantero y jugador de la “Roja” de Sudáfrica 2010 conversó con Los Tenores a una década del estreno del equipo en la cita mundialera.

En diálogo con ADN Deportes, “Chico Mark” explicó por qué fue emocionante dicha cita. “Fue un mundial especial, viví allá hasta los 10 años y después volví al país donde nací para jugar un Mundial, fue totalmente especial. Me permitió regresar para ver a mi familia. Tengo muy buenos recuerdos”.

Recordando el duelo ante Suiza, donde González convirtió el único tanto del partido, aseguró que tuvo mucha suerte. “Fue un partido súper difícil, ellos venían de varios partidos sin que le convirtieran. A mí se me pidió específicamente atacar y hacer daño. Nace esta jugada fabulosa y que yo estaba bien alejado de la jugada, pero tenía el presentimiento que podía terminar de buena manera. Fui tocado con la varita en ese partido. Entrar de la banca y dar vuelta el partido es algo que me deja marcado para el resto de mi vida”.

De paso, recalcó la importancia de Marcelo Bielsa en ese equipo. “Lo he dicho, Bielsa ha sido el mejor entrenador que he tenido por lo que nos entregó como equipo. Desde que llegó a Chile venía con una metodología diferente a lo que acostumbramos a trabajar. Algo super diferente en lo táctico, la exigencia que nos ponía en cada entrenamiento. Más preparados no podíamos entrar a cada partido. Bielsa es un estudioso en su área, en lo personal me marcó eso”.

Por la jugada en la que anota el 1-0 ante los suizos, González confiesa que temió que se iba desviado su cabezazo. “El gol lo he visto un montón de veces. Pero el partido no lo he visto completo. Ese momento cunado cabeceo, inmediatamente pienso que cabeceé muy fuerte. Pero cuando veo que empieza a entrar, está esa gotita de suerte. Esa jugada estaba super claro con lo que iba a hacer. Si iba con menos fuerza, quizás no era gol”.

De todas formas, aseguró que para ese torneo, el equipo no llegó consolidado como en otras instancias. “Quizás no estábamos consolidados al 100% era un equipo joven. Pero con el tiempo esta generación dorada se fue puliendo mucho más. Fueron muchos años donde estábamos sometidos al mismo ritmo. El equipo terminó jugando de memoria”.

Y aprovechó de descartar cualquier intención de arreglo en el partido con España. “No recuerdo la sensación de conformarnos con un resultado. SI me acuerdo que si empatábamos o ganábamos, España quedaba fuera. Nosotros buscábamos ganarles, pero situaciones del partido nos desfavorecieron. Pero en general nunca sentí esa sensación de querer empatar para que pasáramos los dos equipos”.