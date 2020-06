Hace un año Christiane Endler destacó con sus atajadas frente a Estados Unidos en el Mundial

Hace un año, la Selección Chilena Femenina disputaba su segundo partido en el Mundial de Francia. El debut de la Roja fue una derrota por 2-0 ante Suecia, el rival de turno eran las multicampeonas de Estados Unidos que venían de golear a Tailandia por 13-0.

El equipo que terminaría ganando la Copa del mundo venció por 3-0 a las guerreras de rojo. En ese duelo destacó Christiane Endler que permitió que el resultado no fuera más abultado. Incluso en esa oportunidad, la chilena fue destacada por la mítica ex arquera estadounidense Hope Solo.

La capitana de La Roja Femenina, en conversación con LaRoja.cl, recordó cómo vivieron la previa de ese duelo.”El viaje fue largo, así que los nervios estuvieron presentes durante todo el recorrido. Nos tocaba jugar con el Campeón del Mundo, con un equipo que había arrollado en el debut por 13-0 a Tailandia, que venía de haber jugado muy bien y con muchísima confianza. Sabíamos que iba a ser un partido durísimo y que teníamos que intentar doblegar a un equipo que, para ser realistas, es muy superior a nosotras”.

La arquera del PSG confesó que a pesar de no tener responsabilidad en los goles, sintió que pudo hacer más. “Sabíamos que teníamos que intentar de que no nos hicieran goles en los primeros minutos y lamentablemente nos marcaron muy rápido y dos goles muy seguidos de córner, de cabeza, entonces sobre todo en su arranque fue un duelo muy duro. Salimos 3-0 perdiendo el primer tiempo. En lo personal, si bien los goles no pasaron por mí, una siempre cree que pudo hacer algo más, sobre todo en goles que son en lanzamientos de esquina, que yo sé que tengo que salir mucho y cortar centros”.

Finalmente, Endler aseguró que a pesar de haber perdido se cumplió el objetivo.”Siempre fuimos con toda la fe, con todas las ganas de que podíamos sacar un buen resultado y responder bien. Dentro de todo, no estuvo tan mal, pues teníamos que obtener un resultado que nos dejara vivas hasta el último partido, para poder pelearla ante Tailandia”, sentenció.