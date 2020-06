Nicolás Castillo: “Tengo toda la motivación para volver lo antes posible”

Nicolás Castillo continúa realizando su rehabilitación para poder volver a jugar fútbol, luego que sufriera una trombosis tras una operación a comienzos de este año.

El delantero conversó con el sitio oficial del América sobre cómo ha sido este tiempo de recuperación.”El momento más difícil es el que estoy pasando hoy en día. Ha sido difícil y fue difícil todo el período, pero tengo unas ganas y toda la motivación para volver lo antes posible y estar en una cancha de fútbol que eso es lo que más quiero”.

El ex atacante de Universidad Católica comentó por qué eligió ir al cuadro de las águilas.”Desde el primer momento en que estaba la opción de llegar al club no lo dudé ni un segundo. Las ganas que tenía de venir, conocía al América, conocía su grandeza. Entonces que te llame un equipo tan importante a nivel mundial me llenó de orgullo”.

Además, Castillo recordó algunos chilenos que han pasado por el América. “Veía la Copa Libertadores y cuando participaba América era un rival que todos le temían. Me tocó ver a Salvador Cabañas que en su posición, era un increíble jugador. Iván Zamorano también, que tengo mucha cercanía con él, hablamos casi siempre. Y jugadores chilenos que han estado en América recuerdo a Rodrigo Valenzuela que fue compañero mío, Ricardo Rojas que también fue conocido y Jean Beausejour que estuve con él en la Selección”.

Finalmente, el futbolista confesó su mayor objetivo con su actual equipo.”Ser campeón con América es lo que más quiero hoy en día. Cuando uno es campeón es el momento porque uno se da cuenta de que todos los sacrificios valieron la pena, es impagable. Llevo casi 10 trofeos en mi carrera deportiva y son los momentos más lindos que he tenido”, sentenció.