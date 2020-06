Arturo Vidal: “Donde voy la gente me admira mucho, porque me ven realmente que soy humilde”

Este sábado, desde las 16:00 horas, el FC Barcelona vuelve a las canchas en medio de la pandemia del Covid-19, instancia donde Arturo Vidal podría ser titular en los “cules”. En la previa, el volante conversó con un medio español y comentó sus orígenes en el fútbol y su relación con los hinchas chilenos.

En ello, Vidal partió aseverando que “vengo de uno de los barrios más pobres de Santiago de Chile. Vengo de un barrio donde el día a día era pelear o esperar que tu madre trajera lo que pudiera cuando venía de la calle. Todo eso lo tengo siempre en mente y lo pongo por delante de todo. No olvido nunca de donde. Yo que soy de barrio he cometido varios errores, pero nunca he cambiado mi forma de ser”, dijo.