Claudio Bravo recordó cuando Nelson Acosta lo hizo debutar en la selección chilena

Claudio Bravo, arquero de la selección chilena recordó cuando Nelson Acosta lo hizo debutar en el pórtico de la “Roja”.

El golero del Manchester City respondió un tweet del periodista de ADN, Cristián Arcos, quien recordaba alguna de las hazañas de Acosta en el fútbol chileno.

Allí, Bravo recordó cuando el calvo estratega le preguntó si quería ser titular en la “Roja”. “Jugábamos contra Colombia por clasificatorias y por la mañana me llama a su habitación y me dice. Estas preparado? Quieres jugar? No te vas a cagar? Te necesito y confío en ti. Avísale a tu familia que juegas. ¡Un grande! #Respeto #Agradecimiento”.

Jugábamos contra Colombia por clasificatorias y por la mañana me llama a su habitación y me dice. Estas preparado? Quieres jugar? No te vas a cagar? Te necesito y confío en ti.

Avísale a tu familia que juegas 👌🏻

Un grande! #Respeto #Agradecimiento — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) June 12, 2020



Acosta se encuentra alejado de los medios de comunicación tras haberse dado a conocer años atrás que sufre de alzheimer.