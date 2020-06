Marcelo Salas le respondió a Gamadiel García: Empieza a hablar y disparar con tal de entorpecer la situación

Marcelo Salas respondió a las acusaciones realizadas por Gamadiel García, presidente del Sifup de que no estaba dispuesto al diálogo.

En conversación con Los Tenores, el histórico goleador criticó que el líder del gremio de futbolistas “empiece a hablar y a disparar con tal de entorpecer cualquier situación. Varias veces he llamado a Gamadiel Garcia y no hemos hablado. Gamadiel tiene mi número. Ellos siempre actúan mandando una carta o diciendo que los jugadores vayan a paro, pero ni siquiera conversan. Él también debería llamar antes”.

De paso, contó detalles de cómo ha gestado las negociaciones con su plantel. “Nosotros hablamos con el plantel, nosotros les ofrecimos pagar el 60% de los sueldos que era una buena protesta porque no sabíamos lo que iba a pasar. Después nos acogemos a la AFC. Y ahí estalla todo esto. De que es conflictivo y todo lo demás, es verdad, pero es legal”.

El presidente de Deportes Temuco criticó con dureza las declaraciones de Cristian Canio que aseguró que debe lidiar con bajos ingresos y no ha tenido contacto con la directiva del club. “Seguramente Cristián está mal informado. Tuvimos tres reuniones con los jugadores, y Canío uno de los capitanes nunca estuvo. La decisión de todo esto, fue del plantel completa. Si Canío dijo eso, no creo que está informado. Le escribí hace unos días y aún no tengo respuesta”.

Incluso, explicó en detalle los gastos que tiene el club y porqué los montos del CDF no alcanzan a subsanar. “Nosotros tenemos un gasto operacional de 150 millones, pero el CDF nos da 80 millones. No alcanzamos a cubrir todos los sueldos”.