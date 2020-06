Caputto por Mauricio Isla y Marcelo Díaz en la U: Es imposible que no lo queramos

Hernán Caputto, entrenador de Universidad de Chile analizó la situación de Pablo Aránguiz, jugador que pertenece al Dallas FC, pero podría quedarse en los azules.

En conversación con La Magia Azul de RedGol, el técnico universitario aseguró que le encantaría que Aranguiz se quedara en la institución. “Es una pregunta para los dirigentes, pero es mi intención desde que llegó al club, porque nos puede dar mucho. Ya nos ha dado y nos puede entregar mucho más a la U y al fútbol chileno. Lo sé porque lo conozco”.

Consultado por la posibilidad de que Mauricio Isla llegue a vestir la camiseta de la U, aseguró que hay que verlo con tiempo, pero recalcó que sería espectacular contar con un jugador de su jerarquía en el plantel. “Uno conoce las virtudes y el amor que tienen por esta camiseta jugadores como Mauricio y Marcelo, pero a veces puede ser que los momentos no son estos. ¿Qué no los queramos? Imposible. Hay que verlo con el tiempo, no es mi decisión plena. Yo puedo querer, pero hay que ver el contexto y que todos queramos. Lo que hoy pasa en el país también hace ver el presente y más lejos el futuro. Me gusta muchísimo que los jugadores quieran venir al club”.

Caputto agarró al equipo durante mediados de la temporada pasada y logró esquivar el descenso, mientras que este año han cumplido buena campaña.