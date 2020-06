Rodrigo Tello confesó la admiración que tenía Cristiano Ronaldo por sus tiros libres

Rodrigo Tello fue compañero de Crsitiano Ronaldo en el Sporting de Lisboa cuando el delantero de la Juventus era adolescente.

En conversación con La Magia Azul de Redgol, el exseleccionado chileno contó cómo fue el reencuentro que tuvo con el portugués junto a Rafael Olarra. “Vimos 15 minutos del entrenamiento y nos hacen pasar a una sala. Entramos y estaba Cristiano, que nos recibió muy bien. Conversamos de fútbol, de tanto tiempo que no nos veíamos, me saludó, siempre me dice Chiqui”.

De paso, aseguró que el exReal Madrid le elogió los tiros libres que pateaba en aquellos tiempos por el Sporting de Lisboa. “Compartimos cuarto en algunas concentraciones, hay una cercanía, pero era otra época cuando tenía 18 años y se acordaba de esto. Cristiano comenzó a decir ‘Rodrigo le pegaba muy bien a los tiros libres’ y ‘yo lo veía’, una suerte de ‘no lo trataba de copiar, pero miraba su pegada’, como diciendo que él aprendía de todos. En ese tiempo yo era el encargado de los tiros libres en el Sporting y nos quedábamos después de los entrenamientos practicándolos”.

Tello se retiró del fútbol chileno tras su paso por el Audax Italiano y luego de una dilata trayectoria en el fútbol europeo.