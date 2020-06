Hugo Droguett y la drástica decisión que tomó Deportes Temuco: “Independiente de que sea Marcelo Salas, lo que molesta es la actitud”

El volante Hugo Droguett habló con El Deportivo de La Tercera sobre la drástica decisión que tomó Deportes Temuco durante la pandemia por coronavirus, que fue acogerse a la Ley de Protección del Empleo, situación que dejó a todo el plantel sin poder cobrar sus sueldos.

Al respecto, el mediocampista indicó que “llevo poco tiempo, pero claro que te sorprende la decisión. Independiente de que sea Marcelo Salas, lo que molesta es la actitud. Se habla más porque es él y nadie espera que se haga eso”.

En esa línea, añadió: “A estas alturas termina dando lo mismo. Nos hemos comido todo el tiempo y estamos a poco de volver a entrenar. En algún momento tiene que haber alguna reunión, porque sin dudas que acá algo se quiebra”.

Respecto a su relación con Salas, Droguett manifestó que “pueden creer que somos amigos. Estuve con él en la U y en la Selección. Pero soy super respetuoso, solo soy un trabajador más. Hago mis cosas y no tengo relación. La relación normal de trabajador hacia su jefe“.

Finalmente, el mediocampista aseguró que no se arrepiente de haber fichado por el club sureño. “Cuando pasan estas cosas, quieres volver el tiempo atrás, pero no me arrepiento. De una u otra manera era volver a casa, una decisión familiar. Tampoco íbamos a saber que llegaría una pandemia tan fuerte y esta situación”.