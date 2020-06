Histórico del United se fue en picada contra Alexis: “Es un inútil, no lo quiero de vuelta”

A la espera de que se reanude la Serie A de Italia, Alexis Sánchez espera con tranquilidad el reinicio del Calcio, defendiendo la camiseta del Inter de Milán, y viendo desde lejos como en Inglaterra se las arreglan para seguir hablando de él gratuitamente.

Así fue como este miércoles uno de los históricos del Manchester United se sumó a las críticas de varios exjugadores de los “diablos rojos” por el bajo rendimiento que exhibió Sánchez en su paso por el gigante europeo: “¿Pagaron la mitad de su salario, solo para que alguien lo llevara? Es tan malo ¡Es una locura!“, comenzó diciendo Willie Morgan en diálogo con Stretty News.

El exdelantero del United no se quedó ahí y agregó que “¡Espero que vuelva como el hombre de las botas, limpiando las botas! Él es inútil. Entonces, el mejor lugar para él es donde está. No lo quiero de vuelta. Tenemos suficientes problemas para deshacernos de los demás sin tenerlo de regreso”, agregó.

Y no conforme con pegarle en el suelo a Sánchez, también las emprendió contra el francés campeón del mundo, Paul Pogba “cuanto antes se deshagan de él, mejor. Él es un jugador promedio. Promedio. Si tienes cinco o cero o seis, él hará sus pequeños trucos. Pero, cuando estás allí peleando, no puedes encontrarlo con un radar. Él no es para mí”, cerró.