Ronaldinho valoró apoyo de sus excompañeros del Barcelona: Saben que no ha sido facil

Ronaldinho es uno de los jugadores de fútbol que más cariño generan entre los hinchas, pese a que sea de clubes rivales y selección distinta.

El habilidoso exmediocamppista conversó con Mundo Deportivo desde Paraguay donde se mantiene en un hotel con arresto domiciliario. Allí, aprovechó de agradecer el cariño que ha recibido por parte de sus excompañeros del FC Barcelona. “Soy futbolista por amor y profesión. Me conocen bien y saben que no ha sido un momento fácil. Fueron importantes sus palabras y que me apoyaran para salir lo más pronto posible de esta tormenta”.

De paso, valoró la importancia que le ha significado el fútbol en su vida. “El fútbol está por todas partes. Es único y un fenómeno verdaderamente global. Siempre me ha abierto las puertas, incluso en muchos momentos en que todo parecía difícil o incluso imposible. Hasta me llevó a Barcelona a cumplir mis sueños”.

“Dinho” se encuentra detenido en Paraguay por falsificación de documentos al igual que su hermano. El ídolo de la selección brasileña estuvo preso por un mes.