El tremendo elogio de Agustín Farías a Pablo Guede: “Es un técnico que me ha marcado muchísimo”

El referente de Palestino, Agustín Farías, llenó de elogios este martes al técnico que le dio la oportunidad de destacarse en los árabes, Pablo Guede, de quien dice que aprendió mucho mientras estuvo a su cargo.

En conversación con “Pelota Parada” del CDF, el futbolista manifestó que “Guede es un técnico que me ha marcado muchísimo, me hizo crecer como jugador, lo tuve en Chicago y después me llevó a Palestino. Me marcó su estilo de juego y también fue acompañado por los resultados que logramos”.

A su vez, manifestó que el entrenador argentino tenía una convicción única. “Nunca había salido a jugar un partido tal cual como se había entrenado. Con él sentí que había una convicción en su mensaje. Es un técnico fue reconocido”.

Finalmente, Farías tuvo palabras para Nicolás Córdova, quien se hizo cargo del cuadro de La Cisterna tras la salida de Guede. “En Palestino tuve la suerte de tener técnicos con una línea muy similar. Córdova trabajaba más la defensiva que la ofensiva, y creo que será un técnico extraordinario“, cerró.