Eduardo “Tanque” Hurtado: “Mirko Jozic me sacó del equipo por preferir a mi selección”

Por Nacho Abarca

Hace algunas semanas llegaron imágenes impactantes desde Guayaquil donde reside respecto de la gente fallecida en las calles por el Covid-19. ¿Cómo ha evolucionado la pandemia en Ecuador?

Fue muy difícil para nosotros, pecamos de incrédulos. Sólo recién cuando empezamos a ver los cadáveres en la calle, la cantidad de gente que fallecía día a día, nos cayó de golpe la realidad encima de nuestras cabezas, pero gracias a Dios las cosas ya han mejorado. Te diría que estamos a un cincuenta por ciento de volver de a poco a la normalidad total.

¿En qué estaba antes de la pandemia?

Estoy trabajando en el Gobierno provincial del Guayas en escuelas de fútbol, ahí formo chicos entre seis y diecisiete años. Es un gran proyecto que se ha mantenido en el tiempo porque ya este 2020 cumplimos nueve años y somos varios ex jugadores los que nos desempeñamos en los distintos cantones.

Es comentarista también en la señal oficial que transmite el fútbol Ecuatoriano. ¿Qué tal esa experiencia?

Sí, la verdad es que ha sido una gran experiencia. Estar vinculado al fútbol, de alguna u otra forma, me mantiene muy motivado y contento. También tengo un espacio en radio donde uno puede aportar con un granito de arena y traspasar la experiencia que se recogió en los años de actividad como jugador.

A pesar de que la estadía fue corta en 1993 fue campeón con Colo Colo, ¿Qué le dejó su paso por el “Cacique”?

Sería muy difícil no atesorar mi paso por ese maravilloso club. Fundamentalmente porque mi hijo mayor nació en Chile y, de pronto, hasta estaba para bautizarlo como Colo Colo, pero mi señora no lo habría permitido (ríe). Hablando en serio, la verdad es que llegué a un equipo plagado de estrellas que dos años antes había sido campeón de América. Sólo por nombrarte a algunos estaban Morón, Margas, “Coca” Mendoza, Miguel Ramírez, “Guatón” Vega, Etcheverry, Barticciotto, Hugo Rubio, Pato Yáñez quienes desde el primer momento me abrieron los brazos, me brindaron toda la confianza. Los recuerdo con mucho cariño.

¿Y entonces por qué jugó tan poco?

Ese año se realizó la Copa América acá en Ecuador y cuando justo estaba entrando regularmente en el equipo, me uní con anticipación a los trabajos de la selección y Mirko Jozic se anduvo enojando un poco porque quería contar conmigo lo más posible. El problema es que la selección tira mucho para un jugador. Y cuando volví después de la Copa ya había perdido el puesto con Fernando Vergara y otros chicos que se acoplaron al sistema. Me habría encantado estar más tiempo en Colo Colo y marcar muchos más goles.

Una por otra. Es el tercer máximo anotador histórico de la selección ecuatoriana…

Sí, hasta hace poquito era el segundo, pero me pasó Agustín Delgado, aunque yo creo que tercero con 26 goles estaré por mucho tiempo. Reviso todos los días la lista y los que vienen de atrás están bien lejos (ríe)

Diez años después volvió a Chile a Universidad de Concepción. Una realidad bien distinta a Colo Colo…

Muy opuesta. De repente no cabe la comparación, pero tuve la suerte de jugar en un equipo donde la gran mayoría eran jovencitos y demasiado talentosos como Jean Beausejour, el “Mago” Valdivia y Luis Pedro Figueroa, entonces fue fundamental la integración que hizo el profesor Fernando Díaz entre los que empezaban y quiénes ya teníamos más recorrido. Tanto así que ganábamos y ganábamos partidos pero me fui con la pena de haber marcado harto fuera de Concepción, pero nunca en Collao.

¿Se habrá enterado que Esteban Paredes se convirtió en el máximo artillero del fútbol chileno? ¿Qué le diría de “Tanque” a “Tanque”?

Le mando un abrazo gigante al gran Esteban Paredes. Lo felicito por todos los logros y alegrías que le ha dado al pueblo colocolino, pero le digo que no se olvide que yo fui el primer “Tanque” en jugar en Colo Colo… aunque él hizo uno que otro gol más que yo eso sí (ríe con una carcajada). Sé que es el capitán del equipo y le deseo lo mejor en lo que resta de su carrera.