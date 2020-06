Carlos Lampe y su rivalidad con Esteban Paredes: “No me pudo marcar un gol en todo el tiempo en que estuve en Chile”

El boliviano Carlos Lampe se hizo un nombre en el fútbol chileno. El portero, defendiendo la camiseta de Huachipato, estuvo varias veces cerca de llegar a alguno de los grandes de Santiago, pero finalmente sus atajadas lo llevaron a Boca Juniors por algunos meses, para hoy proteger la portería del Club Always Ready de Bolivia.

En ello, el arquero conversó con “De Fútbol Se Habla Así” de DirecTV y recordó su paso por Chile “Colo Colo negoció mi fichaje con Huachipato pero no llegaron a acuerdo en la parte económica”, aseguró el boliviano.

Precisamente sobre un jugador en particular de los albos se acordó “me ha tocado tener muy buenos partidos con Esteban Paredes, que es un señor del fútbol. No me pudo marcar un gol en todo el tiempo en que estuve en Chile”, aseguró el formado en Bolívar.

Sobre su Selección, Lampe comentó que “hay una camada muy buena de jugadores en Bolivia. Estoy convencido que en las eliminatorias se verá una nueva Bolivia. Podemos ser la gran sorpresa. Si logramos jugar bien en La Paz, presionar a los rivales, no habrá ningún equipo que nos pueda sacar ni siquiera un punto. Estoy convencido que Bolivia puede dar la sorpresa en las eliminatorias”, aseguró.

Al finalizar, comentó la final perdida de Boca ante River en Madrid por la Copa Libertadores 2018 “la verdad, había mucha tristeza tras la derrota ante River en la final en Madrid. Hubo lágrimas, bronca, pero Boca Juniors dio todo para ganar, asumió la derrota con madurez”, cerró.