Luis Jiménez reveló insólita petición que le hizo Marcelo Bielsa: “Fue con el DT que tuve más diferencias”

El futbolista chileno Luis Jiménez reveló durante este lunes que con el entrenador que más tuvo diferencias durante su carrera fue con Marcelo Bielsa, en la epóca en que el rosarino dirigía a la Roja y el mediocampista había fichado por el Inter de Milán.

En diálogo con LadoB, el volante criollo indicó: “Con el que más tuve diferencias fue con Bielsa, para mí era lo máximo llegar al Inter, siempre quise llegar a un club grande. Apenas firmado sin participar en un entrenamiento, él me pide que me vaya del Inter, he luchado toda mi carrera por esto y me pide que me vaya“.

En esa línea, añadió que “yo le dije que no, pero él me dijo que me tenía que ir porque no iba a jugar el primer año que llegué. Yo le pregunté “¿Cómo sabe que no iba a jugar si no es el DT?” y me dice que no le importa dónde jueguen sus jugadores, sino que jueguen todos los fines de semana, que se mantengan en competición y ver el nivel de rendimiento”.

Pese a que Jiménez dijo admirar la metodología de Bielsa al trabajar, cree que le falta ser más cercano al jugador. “Lo admiro, me gusta su forma de jugar, cómo juegan sus equipos, los entrenamientos son espectaculares. Pero el pone una distancia con el jugador, que por cómo soy yo, no la comparto. Creo que un entrenador cercano le puede sacar más rendimiento a los jugadores”.