Lorenzo Antillo se mantiene en la lucha por la ANFP: “No bajaré mi candidatura, sigo adelante”

Lorenzo Antillo, candidato a la presidencia de la ANFP y actual timonel de Audax Italiano conversó sobre la situación actual que lidian en Quilín.

En diálogo con El Mercurio, el dirigente descartó una lista de unidad con Pablo Milad y recalcó que no bajará su candidatura. “No veo que esté buscando la unidad, porque nos está diciendo ‘es todo o nada, pero conmigo’. No nos parece. Pero que quede claro, no bajaré mi candidatura. Sigo adelante, tenemos visiones distintas”.

De paso, aseguró que descarta que clubes que lo respaldaron lo estén abandonando. “No sé a qué llamados se refiere. Los que me apoyan siguen conmigo, estamos cohesionados y confiados en sumar clubes”.

Antillo aseguró que Milad tiene algunos puntos que le pueden jugar en contra para llegar al puesto en el ente rector del fútbol chileno. “Viene con el peso de haber salido del gobierno y eso puede complicar. Además, ha pasado mucha agua bajo el puente desde que salió de la ANFP. No dudo esas capacidades, pero hoy se necesita otra cosa”.