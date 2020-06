El drama del hijo de Luis Núñez luego que su padre cayera preso acusado de homicidio

El ex jugador de Universidad Católica, Luis Núñez, llevaba varios meses prófugo tras ser acusado de homicidio, hasta que fue detenido hace algunas semanas en Bolivia. Tras ello, su hijo Bryan Núñez -quien se encuentra en Chile defendiendo los colores de Deportes Linares- asegura que no ha podido visitar a su padre, ya que la pandemia por coronavirus ha hecho que el proceso sufra modificaciones.

En conversación con La Tercera, el joven manifestó que “solo tiene 10 minutos para hablar los martes con nosotros. Lo hace a través de un teléfono que le pasan adentro. Mi padre está aburrido, está cansado, dice que no hizo nada. Lo único que quiere es que sea el juicio para demostrar que es inocente”.

En esa línea, añadió: “Está estresado, está complicado. No lo está pasando bien porque dice que lo están culpando de algo que no hizo. Él me dice que es inocente, y yo le creo. No tengo por qué no creerle. Sí estaba y como cómplice también le puede caer una pena, pero ya lleva mucho tiempo encerrado y aún no pasada nada”.

Finalmente, Bryan se refirió a una promesa que le hizo su progenitor: “Cuando él salió la otra vez libre me juró que iba a volver a jugar, aunque sean seis meses. Mi sueño es jugar con él en el mismo equipo, compartir un camarín, y nos prometimos eso. Él lo sabe y espero que algún día se pueda dar”.