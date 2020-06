El potente mensaje de Felipe Flores a Aníbal Mosa: “Ningún futbolista confía en él. Debería renunciar”

Luego que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se negara a descontarle una cuota de $5.318.800 a Felipe Flores tras una deuda de US$100 mil adquirida con el club por una casa en Chicureo, el ariete de Deportes Antofagasta terminó descargando su furia en contra del mandamás albo.

“Le pedí a Mosa que me haga un descuento de una cuota, porque como sabemos el tema de la pandemia está complicando a todos con los sueldos y yo lo escuché declarando que los jugadores de Colo Colo no entendían la situación de pandemia en la que estamos todos complicados. Por eso mismo, le dije que me entienda a mí y si me podía hacer un descuento de un mes. Me respondió que no”, lanzó en conversación con La Tercera.

En esa línea, añadió que “Yo lo llamé, le mandé WhatsApp, correos y nunca tuve una respuesta directa de él, solo su abogado me pasaba la información. Me dolió que no me hiciera el descuento”.

Finalmente, Flores le lanzó otro dardo a Mosa, asegurando que debería dar un paso al costado debido al conflicto que ha tenido durante las últimas semanas con los jugadores por el tema de sueldos.

“La verdad es que sí me lo esperaba (la negativa de Mosa). Él ya perdió la confianza de los jugadores, debería dar un paso al costado. Nunca más los jugadores volverán a confiar en él. He conversado con ellos y como te dije recién, se perdió la confianza en Mosa, ningún futbolista confía en él”, cerró.