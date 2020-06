Jorge Valdano sin tapujos: “Yo quería en el Real Madrid a Eric Catona en lugar de Iván Zamorano”

Justo cuando se cumplieron 25 años desde que Iván Zamorano le dio al Real Madrid el título de La Liga con un golazo marcado al Deportivo La Coruña en los últimos minutos, hubo una inesperada revelación de su técnico de aquel entonces, Jorge Valdano.

El ex estratego de los merengues confesó que no pretendía tener al chileno en su equipo, si no que en su lugar prefería a un ariete francés.

“Toda historia necesita un contexto. Yo llegaba al Madrid después de cuatro títulos consecutivos de Barcelona de Johan Cruyff, algo que nunca había ocurrido. Por lo tanto, la crisis era grande. Traje a Fernando Redondo por Robert Prosinecki y yo quería a Eric Cantona en lugar de Iván (Zamorano)“, lanzó sin tapujos en palabras a El Mercurio.