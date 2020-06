Nicolás Maturana: Sé que a fin de año me pegan la pata’ en la raja en Colo-Colo

Nicolás Maturana ha tenido un complejo presente en Colo-Colo durante los últimos meses al no ser considerado en el primer equipo.

El atacante conversó con LAT de Rodrigo Tolzen a través de un Live de Instagram, en el que confesó que le encantaría seguir en el cuadro albo, aunque lo ve sumamente complejo. “A mí me encantaría quedarme en Colo Colo toda la vida. Es un tremendo club, tremenda institución, todos me quieren, los hago reír todo el día, además soy hincha. Pero yo sé que es difícil, sé que a fin de año me van a pegar la patá en la raja”.

Incluso contó que ha tenido que lidiar con presiones para ser liberado desde el club. “Imagínate que me querían echar ahora en enero, pero sin finiquitarme y que me fuera libre y sin ni uno. Son momentos complicados. Yo por mi habría agarrado mis cosas, pero yo dije ‘por qué me voy a ir si me costó mucho llegar’”.

Actualmente, el atacante aprovecha su tiempo en una pyme dedicada a la venta de frutas y verduras en medio de la pandemia.