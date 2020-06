Nicolás Díaz, jugador del Morelia: “Nunca me comprometí con nadie sobre ir a Colo Colo”

Nicolás Díaz, jugador del Monarcas Morelia de México contó cómo se prepara en la previa de su viaje a tierras aztecas.

El defensor conversó con La Tercera y entregó detalles de la nueva locación que tendrá su club, tras el cambio de Morelia a Sinaloa. “Me dijeron que iba a ser un buen proyecto, porque en Sinaloa no hay un club profesional en primera. Entonces, vamos a inaugurar el estadio nuevo que tienen ahí. Me parece bien”.

De paso, habló sobre la salida de Pablo Guede, técnico que lo llevó al club. “Sí, desmotiva porque cuando yo tenía 16 años me subió a una pretemporada en Palestino y su juego me gusta mucho, es de presionar y ser ofensivo. Me gusta mucho jugar así. Pero si ahora llega un técnico mexicano vamos a tener que darle nomás”.

Sobre la polémica que vivió con Colo-Colo a comienzos de temporada, Díaz recalcó que siempre fue todo muy enredado. “Colo Colo hizo las cosas muy apurado, y encima se pelearon entre los presidentes. Estaba muy enredado todo y era muy al lote. En eso Guede llamó a mi representante, dijo que me quería allá, ofreció un buen proyecto y me llamó más la atención ir a Morelia que a Colo Colo”.

Incluso, aseguró que nunca conversó con nadie de la institución. “No, nunca me comprometí con nadie sobre ir a Colo Colo. No pasa por mí, yo no le dije a nadie que quería estar en Colo Colo ni hablé con un dirigente de ellos”.