Claudio Borghi: “El mundo se está haciendo un poquito más violento”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con el ex futbolista y actual comentarista deportivo, Claudio “Bichi” Borghi, para analizar y reflexionar de lo que está sucediendo en el mundo con la pandemia por el Covid-19.

El ex entrenador de la selección chilena comentó que ha cumplido rigurosamente la cuarentena preventiva, pero lo que más extraña es la libertad: “He perdido mi libertad, que es lo que más echo de menos, el hecho de poder salir, pero también me complica muchísimo, por la gente que está viviendo situaciones muy complejas y que yo jamás me lo imaginé, que yo no iba a poder salir de mi casa y que mucha gente ya no la vamos a poder tener, es un golpe fuerte, muy grande y que a mi me trae muchos miedos”.

Borghi además reflexionó de lo que se ha vivido en Chile con el estallido social y también lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos: “Hemos tenido cambios importantes y yo creo que esta forma de expresarlo me sorprende porque yo puedo tener diferencias con mucha gente o buscar justicia, pero de la forma que se la busca me preocupa muchísimo porque pagan pecadores y no pecadores, entonces sí, el mundo se está haciendo un poquito más violento”.

Durante la cuarentena se le ha visto particularmente activo, realizando entrevistas por plataformas virtuales y también confesó que ha recibido muchos llamados de estudiantes para entrevistarlo: “Me han llamado muchísimo y a mi me llama mucho estudiante de periodismo, por diferentes cosas, atiendo a los chicos, me río porque a veces me llaman una vez, hablamos media hora y luego me llaman otra vez y me dicen ‘Don Claudio nos olvidamos de tres cosas’ y charlamos. Todo lo que hago, lo hago porque me gusta hacerlo”.

El ex técnico de Colo Colo siempre ha sido muy seguidor de las series y el cine y es por eso que durante la cuarentena ha aprovechado de ver mucho fútbol y también series: “He visto la serie de Jordan, ‘El último baile’ que me ha traído algunos inconvenientes porque hubiese preferido quedarme con la imagen de aquel deportista brillante que tenía y no por todas las cosas que se cuentan en esta serie que los desnudan un poquito a aquellas personas que quieren ser los mejores y para ser los mejores a veces hay que hacer muchas cosas que uno no está de acuerdo”.

También ha seguido el regreso del fútbol alemán, aunque tiene sus aprensiones: “El fútbol alemán me causa algunas sensaciones extrañas porque me parece más entrenamiento que partidos, porque no hay público pero uno tiene que acostumbrarse a esa situación”.

Avanzando en el dialogo con Aldo, el ex técnico de la selección chilena reconoció a quién admira en un ambiente diferente al futbolero:”Yo admiro a mucha gente, sabes que me gusta mucho la música y a Ennio Morricone me gustaría parecerme un poquito, no en todo lo que hizo pero si en algunas canciones, pero creo yo que sería infinito nombrar a todas las personas que me gustaría parecerme o me gustaría copiar”.

Campeón del mundo en 1986 con la selección argentina, recordó un particular episodio que vivió en la final: “Yo tengo una imagen que jamás me la voy a borrar de mi cabeza que es la imagen de Beckenbauer parado al lado de la banca alemana, con una seriedad y una elegancia extraordinaria a pesar de ir perdiendo, ahí demostraba mucho su forma, su estilo y esta cultura alemana que se ven casi de una forma plástica porque no demuestran ningún sentimiento, al menos deportivo”.

