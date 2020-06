Alfredo Arias y su paso por la “U”: El único culpable de que no nos alcanzara fui yo

El exentrenador de Universidad de Chile, Alfredo Arias, comentó su paso por el conjunto “Azul” a través de una conferencia vía telemática con “Zona Verde”.

El uruguayo alabó al plantel laico asegurando que el único culpable de los malos resultados era él y que muchos factores extrafutbolisticos condicionaron el rendimiento del plantel. “No fue solo un mal paso. Ojo, los jugadores todos fueron un plantel excelente, profesionales mil por mil, se entregaron a la ideal igual que se habían entregado otros en otros lados, pero no nos alcanzó”, señaló

“No nos alcanzó porque habían muchas variables extrafutbolisticas que condicionaron que no nos alcanzara, y que condicionaron que, en otros lados a mi se me había permitido que era empatar o perder, ahí no se me podía resistir. ¿Quién fue el culpable de todos eso? Acá está. Yo”

Alfredo Arias disputó 16 encuentros como técnico de la “U”, alcanzando 4 victorias, 8 empates y 4 derrotas.