Arturo Vidal piensa en grande: “Sería un sueño ganar nueve ligas seguidas”

El Barcelona ya trabaja para afrontar el regreso de La Liga el próximo 8 de junio, en donde deberán visitar al Mallorca.

En conversación con la página oficial del club, Arturo Vidal se refirió a lo que significó volver a los entrenamientos en plena pandemia, y sobre los partidos que le quedan al conjunto “Culé”. “Ha sido una alegría increíble volver a los entrenamientos, estos dos meses encerrados fueron bastante largos. Uno disfruta mucho cuando está en el campo con los compañeros, son experiencias muy lindas de vivir. Pero ahora estamos volviendo y estamos muy bien, afrontamos unos meses muy importantes”, señaló.

“Estos 11 partidos van a ser 11 finales, todos tenemos claro que van a ser muy difíciles. No tenemos que confiarnos, debemos pensar en ganar y hacerlo de la mejor forma”, afirmó el volante nacional.

El “King” no ocultó sus ganas de volver a levantar un título, el cual sería su noveno trofeo consecutivo. “Sería un sueño ganar nueve ligas seguidas, lograr un palmarés con tantas copas es muy complicado, pero aún me siento bien para seguir luchando y ganando trofeos. Pocos jugadores lo han hecho en la historia y me siento orgulloso, espero ganar aquí la 9a con el Barcelona“, sentenció.