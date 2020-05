Universidad de Chile estaría evaluando poner hinchas de cartón en la vuelta al fútbol

La vuelta del fútbol chileno no tiene fecha determinada a raíz de la grave situación que atraviesa el país por el coronavirus. Sin embargo, diversos clubes analizan el escenario del retorno de la competencia y cómo poder lidiar con los estadios vacíos en sus tribunas.

De acuerdo a información de El Mercurio, son varios los equipos que están pensando en implementar herramientas para hacer sentir a sus hinchas en la cancha.

Según el matutino, Universidad de Chile estaría considerando poner hinchas de cartón en las tribunas para que no se vean vacías. “Contemplamos poner figuras humanas de cartón, pero no lo hemos confirmado, porque se están viendo los costos de instalación y retiro. Esto último es clave para la U, porque al no ser dueños del Estadio Nacional, nos veríamos obligados a sacar las imágenes después de cada partido y luego volver a ponerlas. Eso implica mayores costos”.

En tanto, Palestino pondría los cánticos de su hinchada en La Cisterna. Otros clubes que se encuentran analizando la situación son Colo Colo, Curicó Unido y Huachipato.