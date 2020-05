Francisco Meneghini: Lo de Holgado nos afecta en lo deportivo y en lo emocional

El técnico de Audax Italiano, Francisco Meneghini se refirió al episodio que vivió el delantero Rodrigo Holgado y que hoy lo tiene en prisión preventiva, tras estrellar su automóvil contra un motociclista con resultado de muerte de este último, el pasado 28 de abril y en el cual iba junto a él su compañero, el defensor Manuel Fernández.

“Obviamente nos afecta en todo sentido. Veremos como sigue todo, cuando volvemos a entrenar y cómo afrontamos lo que viene. Pero desde ya que estamos afectados en lo deportivo, sino también en lo emocional”, dijo Paqui.

Sobre el regreso a la actividad, el estratega concuerda que el escenario es complejo pero la prioridad es el cuidado de todos. “No me he puesto en el escenario que el torneo no termine, confío en que se va a poder ¿Cuándo? No lo sé”, sostuvo.

Además, tuvo palabras para la apretada agenda que tendrán los itálicos cuando se retome el fútbol (Torneo Nacional, Copa Chile y Copa Sudamericana), pero imposible planificar “porque todo, aún, está en el aire”, finalizó Meneghini.