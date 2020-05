Mayne-Nicholls: Los que dicen que las sociedades anónimas no sirven, no tienen memoria

Harold Mayne-Nicholls ha sido uno de los principales protagonistas en medio del conflicto entre Blanco y Negro y los jugadores del primer equipo por temas salariales.

El vicepresidente del club participó de una conferencia de Zoom junto a la Fundación Ganamos Todos y entregó detalles de cómo ha tenido que lidiar el club con el pago por la deuda histórica. “Si no se paga la deuda histórica los únicos que pierden son los accionistas. Después tendrán que pagar el club social o quien corresponda o negociarla. ByN no ha dejado de pagar. La deuda era gigantesca. No era llegar y hacer un cheque y pagarla. Pero eso ha permitido que el club subsista porque de lo contrario, Tesorería debería haber terminado el giro. Hay que ser más justos al evaluar. No he visto jugadores saliendo con shampoo en la cabeza como vi jugadores de Colo-Colo salir porque les cortaron el agua por no pagarla”.

Además aprovechó de lanzarse contra todos los que critican a la gestión de las sociedades anónimas en el fútbol chileno. “Todo aquellos que dicen que las Sociedades Anónimas Deportivas no sirven, no tienen memoria cuando en los periódicos venía la noticia tal equipo no se presenta a jugar porque sus jugadores no están pagados. Eso era todos los días en el fútbol chileno. El ministro del trabajo convenció al Presidente de la República de que tenía que haber una Ley de Sociedad Anónima donde los clubes ya no fueran más dueños y que ha pasado desde entonces. Es muy extraño que los jugadores no estén al día en sus sueldos”.

El expresidente de la ANFP aprovechó de contar detalles de cómo se gestó su llegada a Colo-Colo. “Me invitaron a trabajar. Me llamó Aníbal Mosa y me dijo si podíamos conversar. Pensé que esto tenía un trasfondo quizás mediático, pero me junté a tomar un café. Pensaba que esto saldría en la prensa. Pasó el tiempo y nunca se filtró. Eso me motivó trabajar con gente que más allá de aparecer en los medios, lo que busca es tener repercusión real en las cosas que quiere hacer. Fue responder a alguien que me fue a buscar, fue leal y privilegió el bien común, el bien del club por sobre la aparición mediática y eso siempre lo agradezco”.