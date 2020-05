Herrera por interés de Marcelo Díaz y Mauricio Isla en llegar a la U: “Menos promesas y a cumplir”

Johnny Herrera, arquero de Everton de Viña del Mar habló en la antesala del aniversario número 93 de Universidad de Chile.

En conferencia de prensa, el golero valoró el cariño que día a día sigue recibiendo por parte de los hinchas azules. “Aunque a algunos no les guste, siempre voy a estar en la historia del club. Por ser el más ganador en la historia del club, siempre voy a estar en un rinconcito”.

Sobre las intenciones de jugadores como Mauricio Isla y Marcelo Díaz de llegar al cuadro azul, Herrera fue súper enfático. “Que vayan a la U, que hagan el esfuerzo. Vengo escuchando esto hace 4 o 5 años. Basta de buenas intenciones y concretar. Si digo ahora que quiero ir, pero llega otro club y me ofrecen dos pesos más, y me voy a ese, realmente tanto no lo quería. Menos promesas y vamos a cumplir. Me encantaría ver a esos jugadores para que nuestra querida U de Chile esté peleando siempre el campeonato”.

De paso, aseguró que si hay exjugadores que quieran volver a jugar por los universitarios, deben tener argumentos futbolísticos para hacerlo. “Si estás en condiciones de volver, bienvenido. Tienes que estar en un peak de rendimiento, no puede ser solamente por amor a la camiseta”.