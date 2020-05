Vuelve el fútbol en Costa Rica con un chileno como protagonista

Por Gonzalo Álvarez

Con una tasa de muerte de 0,86%, Costa Rica es el país latinoamericano con los números más bajos en este ítem, convirtiéndose así en un ejemplo de cómo combatir la pandemia del Covid-19.

Estos números positivos, le abrieron la posibilidad a que volviera el fútbol profesional, eso sí bajo estrictas medidas sanitarias. Similar a lo que ocurre con la Bundesliga, los jugadores no podrán abrazarse ni escupir, los balones serán desinfectados antes y en el entretiempo de los partidos y todos los que ingresen a los estadios serán controlados con termómetros y no podrán salir de las inmediaciones donde deberán estar en todo momento con mascarillas.

El chileno Carlos Soza, de 30 años, juega actualmente en el Alejuelense, equipo que milita en la Primera División del país “tico” y que este martes venció de visitante por 2-0 al Cartaginés.

El delantero, en conversación con ADN Deportes, explicó cómo ha sido este proceso para volver a la actividad. “Nosotros empezamos a entrenar hace ya 20 días, ahora dieron el vamos para los partidos oficiales y estamos tomando las precauciones respectivas, los protocolos del Ministerio de Salud que nos imponen ellos y el club”.

El ex Cobresal también confesó que les cuesta sentirse completamente seguros. “Estamos con el miedo latente de este tema, que en cualquier momento puede aparecer un brote pero estamos confiados y con las medidas que hemos tomado como club y como país en Costa Rica estar seguros. Esperemos que no pase nada y podamos desarrollar lo más normal posible el fútbol para que el torneo no que quede inconcluso”.

Finalmente, Soza manifestó sus deseos que la situación se mantenga controla. “Es de esperar que todo salga bien, hay que cuidarnos de la mejor manera, espero que los partidos se puedan realizar con la mejor fluidez posible y que no haya casos que reportar”, sentenció.

Para este miércoles están programados los compromisos de GreciaPerez vs Zeledón, U.C.R vs Santos DG, San Carlos vs Jicaral y Saprissa vs Herediano.