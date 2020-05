Pablo Mouche: “Colo Colo es un club para quedarse años”

Por Cristián Ávila Soto

En medio de la crisis producida por el coronavirus, Pablo Mouche ha sido un los líderes en las negociaciones entre los jugadores de Colo Colo y la dirigencia de Blanco y Negro para poder llegar a un acuerdo económico.

El extremo argentino conversó con “Esto es Sin Var” sobre su estadía en el elenco albo, donde afirmó que se siente muy cómodo.”Estoy agradecido de la gente de Colo-Colo por la oportunidad que me dieron después de salir de San Lorenzo. Aunque mucha gente no estaba tan confiada en mi llegada, al poco tiempo me hicieron sentir un gran respeto, un gran cariño”.

Además, Mouche aseguró que se siente interpretado por la fanaticada del Cacique.”Tenemos una conexión una química con la gente de Colo-Colo increíble. Me identifico mucho con esa garra, con esa pasión, con ese ir para adelante, de nunca bajar los brazos. Los hinchas me hacen sentir muy especial en las redes sociales, en la calle y estoy súper agradecido. Es un club para quedarse años“.

Finalmente, el argentino confesó qué es lo que echa de menos en este período de cuarentena.”Se extraña el día a día en el vestuario, de ir a entrenar, de compartir con tus compañeros el mate. Se extraña la competencia pero más que nada el día a día de ir al club“, sentenció.