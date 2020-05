Gustavo Dalsasso reveló el hecho que le impidió llegar a la selección chilena en la época de Bielsa

El ex golero de Boca Juniors y Everton de Viña del Mar, Gustavo Dalsasso reveló que sus interesantes campañas de antaño en el elenco chileno estuvieron cerca de abrirle las puertas en la selección chilena, aunque ese hecho finalmente nunca se concretó.

En conversación con el programa Nación Oro y Cielo, Dalsasso manifestó al respecto que “tampoco tengo muchas pruebas, pero no estaban conformes con Harold Mayne-Nichollls (…) Bielsa era de Harold”.

En esa línea, añadió: “Los clubes tomaron una postura para sacar a Mayne-Nicholls y fue una pasada de cuentas, un aspecto más político. Eso fue lo que se me dijo a mí. Con eso yo me quedo”.

Finalmente, el ex guardameta cerró diciendo que “después hablando con John Armijo y Daniel Morón me contaron que tenían un seguimiento, que estaban viendo partidos y todo eso. Pero ya está, tampoco me recuerdo lo que no fue”, cerró.