Harold Mayne-Nicholls: “El que tiene el mandato para negociar soy yo”

Colo Colo ha estado dentro de la polémica por la disputa económica en la que han estado los jugadores con la dirigencia de Blanco y Negro, quienes invocaron la Ley de Protección del Empleo luego que los futbolistas no aceptaran el acuerdo propuesto. Además, no han podido a llegar a un consenso luego de aceptar las mediaciones por la Dirección del Trabajo.

El vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, en conversación con Radio Oral Deportiva de Argentina, comentó las últimas declaraciones de Esteban Paredes, quien pidió que las negociaciones las liderara Aníbal Mosa.”Los jugadores están en su derecho si estiman que deberían negociar con el presidente, pero él ha sido claro y les ha dicho que el que tiene el mandato para negociar soy yo. Estamos negociando con 25 jugadores, esperamos llegar pronto a acuerdo. De no llegar, los jugadores quedan en la Ley de Protección al Empleo y estas rentas son muy inferiores. El seguro les cubre sus salarios, pero es bastante bajo”.

Además, el dirigente explicó por qué tienen que realizar estas rebajas salariales para mitigar el impacto de la ausencia de fútbol por el coronavirus. “Nosotros tenemos 35 jugadores profesionales en Colo Colo. Eso incluye algunos juveniles que ya son profesionales. De esos 35, hay 25 que reciben más de 1.200 dólares (un millón de pesos), con esos 25 hay inconvenientes. Con los otros 190 trabajadores del club no hay problemas, todos los que ganan más de ese monto entendieron que si no hay reajuste salarial, no llegamos a agosto, no hay sponsors, no tenemos partidos”.

El vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro también confirmó que Nicolás Blandi seguirá en Colo Colo.“No hay ningún riesgo de continuidad de Nicolás Blandi en el club. Queda abonar un pequeño porcentaje del pase a San Lorenzo”.

Finalmente, Mayne-Nicholls dio una posible fecha en la que pueda volver el fútbol en Chile.”El ideal es que se pueda volver pronto, pero con este rebrote lo vemos muy complejo. Dudamos que antes de agosto podamos jugar, lo dudamos sinceramente”, sentenció.